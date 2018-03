Rusland controleert winkelcentra na brand

De Russische autoriteiten laten alle winkelcentra in het land controleren op brandveiligheid. Dat maakte procureur-generaal Joeri Tsjajka bekend in de nasleep van de dodelijke brand in Kemerovo, bericht persbureau TASS.

„Ik heb opdracht gegeven alle winkelcentra in Rusland te inspecteren, ongeacht de omvang”, zei Tsjajka volgens TASS. „Het kantoor van de procureur-generaal zal medewerkers sturen naar de steden waar de situatie het slechtst is om maatregelen af te stemmen. Ik verwacht dat dit werk binnen een maand achter de rug is.”

Door de brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo kwamen zeker 64 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. President Vladimir Poetin beloofde boze inwoners dat degenen die verantwoordelijk zijn voor wat hij „criminele nalatigheid” noemde, streng zullen worden gestraft.