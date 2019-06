Rusland bron van verdeeldheid in Europees Parlement

Dat de ChristenUnie uit de Europese Conservatieven en Hervormers-fractie (ECR) stapte, kwam niet als verrassing. De rechtse partijen zijn in Europa flink verdeeld, vooral vanwege één land: Rusland.

Er zijn verschillende redenen waarom CU-Europarlementariër Peter van Dalen vanaf 2 juli niet met Forum voor Democratie (FVD) in een Europese fractie zou willen zitten. Een belangrijke reden is de pro-Russische houding van Thierry Baudet, die op het onbegrip van Van Dalen kan rekenen. De leider van FVD stelde in 2016 in het Reformatorisch Dagblad dat hij de NAVO bedreigender vindt dan Rusland.

Niet alleen Van Dalen valt over de pro-Russische houding van andere politieke partijen. Nu na de Europese parlementsverkiezingen weer het proces van fractievorming in het Europees Parlement is gestart, blijkt eens te meer dat het rechtse vlak verdeeld is vanwege Rusland.

Voorstanders van een sterk rechts blok in het EU-parlement kunnen niets anders dan teleurgesteld hun schouders ophalen. Want één ding is tijdens het huidige proces al vrij duidelijk: een groot rechts blok gaat er niet komen.

Wél een groot voorstander van zo’n blok is de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini. Zijn rechts-nationalistische partij Lega haalde, met 28 zetels bij de verkiezingen eind mei, de meeste van de Italiaanse zetels in het EP. Toch weet hij niet veel andere partijen aan zich te binden.

De pro-Russische houding van de Italiaan wordt namelijk niet door iedereen zo gewaardeerd. Laat staan het feit dat hij gerust een T-shirt met een afbeelding van Poetin in het Europees Parlement draagt. Poetin is voor de nationalistische Salvini een voorbeeld. De Rus is volgens hem juist iemand die „handelt in het belang van zijn burgers.”

Alleen Rassemblement National (RN), de Franse partij van de eurosceptische Marine Le Pen, en de Duitse rechts-populistische AfD lijken warm te lopen voor de nieuwe fractie van Salvini: de Europese Alliantie van Volkeren en Naties (EAPM). Dat Le Pen een pro-Russische fractie wenst, komt niet uit de lucht vallen. Zij is onder meer tegenstander geweest van sancties tegen Rusland. Dat de Française ooit een behoorlijke lening vanuit Rusland kreeg, zou daar niets mee te maken hebben.

Op dit moment voldoet de pro-Russische groep van Salvini niet aan de Europese eis dat er ten minste zeven lidstaten vertegenwoordigd moeten zijn in een fractie. Een andere eurosceptische groep, Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EFDD), voldoet vanwege dezelfde verdeeldheid niet aan de eisen. De EFDD bestaat voornamelijk uit de Brexit Partij van Nigel Farage, die zegt zich te blijven inzetten voor deze fractie en zegt geen alliantie te willen aangaan met Salvini.

Ook de grootste partij binnen de eurokritische ECR, de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), krijgt Salvini niet overgehaald om naar de EAPM over te stappen. PiS heeft grote problemen met de pro-Russische houding van de groep. De ECR-fractie is de enige eurokritische Europese groep die op dit moment aan de eisen voldoet om officieel als fractie te mogen fungeren.

Salvini’s hoop dat andere onderwerpen, zoals migratie, de rechtse partijen zouden binden in het Europees Parlement is vervlogen. Dat toont maar al te goed aan dat de Italiaan onterecht de kwestie-Rusland makkelijk onder het tapijt wilde vegen.

