Rusland brengt opnieuw Noord-Koreaans schip op

De Russische kustwacht heeft woensdag opnieuw een Noord-Koreaanse vissersboot opgebracht. Daarbij zijn vijf gewonden gevallen toen de Russen het vuur openden. De 21 bemanningsleden zijn opgepakt.

Het is het vierde incident in enkele weken tijd. Vorige maand werden bij twee acties bij elkaar vijf Noord-Koreaanse schepen opgebracht met in totaal bijna 350 bemanningsleden. Ook dinsdag was het raak. Toen bracht Rusland elf kleine vaartuigen op en werden in totaal 87 mensen gearresteerd.

Volgens Rusland gaat het om stropers die illegaal aan het werk zijn in wateren waar alleen Rusland economische rechten heeft. Moskou is naar eigen zeggen een campagne tegen de illegale visserij begonnen.