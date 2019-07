Rusland boos om Britse ‘censuur’

Rusland heeft boos gereageerd op de boete van 200.000 pond (circa 223.000 euro) die zender RT heeft gekregen in Groot-Brittannië. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over „censuur” en zegt dat Britse media in Rusland rekening moeten houden met „consequenties”.

De Britse mediawaakhond Ofcom legde de boete op aan het moederbedrijf van RT, het Russische TV-Novosti. De toezichthouder zegt dat RT regels over onpartijdige berichtgeving heeft overtreden, onder meer in programma’s waarin aandacht werd besteed aan de burgeroorlog in Syrië en de affaire Sergej Skripal.

Moskou omschrijft het besluit van de mediawaakhond als onderdeel van een „anti-Russische” campagne in Groot-Brittannië. „We zien opnieuw hoe de Britse autoriteiten proberen de activiteiten van Russische media in hun land aan banden te leggen”, meldt het departement in een verklaring.

Ofcom had in december al gemeld dat RT in overtreding was. De Russische toezichthouder opende kort daarop een onderzoek naar de Britse omroep BBC.