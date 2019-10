Rusland bombardeerde vier ziekenhuizen

Russische gevechtsvliegtuigen hebben eerder dit jaar binnen twaalf uur vier ziekenhuizen in door rebellen bezet gebied in Syrië gebombardeerd. Dat schrijft The New York Times op basis van een uitgebreide reconstructie. Volgens de Amerikaanse krant maken deze luchtaanvallen, die op vijf mei werden uitgevoerd, deel uit van een patroon waarbij medische instellingen onder vuur worden genomen door troepen die de Syrische president Bashar al-Assad steunen.

De vier hospitalen hadden hun coördinaten doorgegeven aan de Verenigde Naties (VN) om te voorkomen dat ze tijdens luchtaanvallen onder vuur zouden komen te liggen. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN heeft vorige maand een intern onderzoek aangekondigd naar de gebombardeerde Syrische ziekenhuizen die hun exacte locatie aan de VN hadden doorgespeeld.

Diverse medische instellingen met banden met de VN zijn dit jaar beschadigd of verwoest door bommen. Rusland heeft ontkend bewust burgerdoelen aan te vallen.