Rusland blokkeert VN-veroordeling rakettest

Rusland kan niet bevestigen dat Noord-Korea deze week een intercontinentale ballistische raket (ICBM) heeft getest. De Russen weigeren daarom een verklaring van de VN-Veiligheidsraad te steunen waarin het projectiel als zodanig wordt aangemerkt, zeiden diplomaten donderdag.

De verklaring, waarin de rakettest wordt veroordeeld, is opgesteld door de Verenigde Staten. Noord-Korea claimde dinsdag zelf een ICBM te hebben gelanceerd en volgens Washington is dat vermoedelijk waar. Moskou denkt echter dat het ging om een middellangeafstandsraket, die een veel kleiner bereik heeft.

Verklaringen van de Veiligheidsraad moeten worden goedgekeurd door alle vijftien leden. Het Russische protest leidde woensdag al tot kritiek van de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. „Als jullie inlichtingen nodig hebben om te beseffen dat de rest van de wereld dit ziet als een ICBM, voorzie ik daar graag in”, zei ze tegen Veiligheidsraad.

Het is onduidelijk of Washington en Moskou alsnog willen proberen overeenstemming te bereiken over de kwestie.