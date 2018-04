Rusland blokkeert Telegram

Russen kunnen sinds maandag geen gebruik meer maken van de chatapp Telegram. De dienst is geblokkeerd. De telecomwaakhond heeft die opdracht doorgegeven aan de providers. Rusland wil ook dat Telegram uit de App Store van Apple en de Play Store van Google wordt gehaald.

Rusland wil dat zijn geheime dienst FSB de sleutels krijgt om de versleutelde berichten van Telegram-gebruikers te kunnen lezen. Telegram wil die niet geven. Daarom had een rechtbank in Moskou vrijdag besloten dat Telegram moet worden geblokkeerd. Telegram gaat daartegen in beroep.

Telegram is opgezet door de broers Nikolaj en Pavel Doerov. Zij werden eerder rijk met het sociale netwerk VKontakte, het ‘Russische Facebook’. De broers hebben Rusland een paar jaar geleden de rug toegekeerd.