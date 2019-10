Rusland blokkeert oproep VS aan Turkije

Rusland heeft in de VN-Veiligheidsraad een Amerikaans voorstel om de Turkse aanval in Syrië te stoppen geblokkeerd. De Verenigde Staten wilden dat de Verenigde Naties Turkije zouden oproepen zich terug te trekken uit het noorden van Syrië.

De VS zouden Turkije hebben willen vragen het geweld te staken. Turkije zou volgens de VS de zaak diplomatiek moeten aanpakken en in gesprek moeten gaan met de Koerden in het grensgebied.

Het Turkse leger dringt samen met bevriende milities steeds verder Syrië binnen en blijft de Koerdische militie YPG bombarderen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei vrijdag nog dat Turkije niet stopt.

Vrijdagavond vond een ontploffing plaats nabij een Amerikaanse legerbasis in de Noord-Syrische stad Kobani. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zeiden dat de aanval van Turkije afkomstig was, maar dat land ontkent. In de stad Kobani zouden ook veel raketten zijn ingeslagen.