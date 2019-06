‘Rusland blijft meewerken in MH17-onderzoek’

Ondanks de aanklacht van moord tegen vier verdachten, blijft Rusland naar eigen zeggen meewerken aan het onderzoek om te achterhalen wie er achter het neerhalen van passagiersvliegtuig MH17 zat. Het land ontkent dat het het onderzoek de afgelopen jaren heeft tegengewerkt.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een reactie dat het de woensdag gepubliceerde bevindingen van het MH17-onderzoeksteam betreurt. „Wederom worden er absoluut ongegronde beschuldigingen tegen Rusland geuit, met als doel de Russische Federatie in diskrediet te brengen in de ogen van de internationale gemeenschap”, aldus het ministerie.

Drie Russen en een Oekraïner worden verdacht van de moord op alle 298 inzittenden van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Het vliegtuig werd in 2014 met een raket van Russische makelij in het Oekraïense luchtruim uit de lucht geschoten. In maart 2020 begint in Nederland de strafzaak tegen het kwartet.