Rusland bezorgd over vredesproces Syrië

Rusland vindt het „belangrijk dat het vredesproces in Syrië niet wordt belemmerd”, aldus een woordvoerder dinsdag. Het Kremlin reageerde daarmee op de aangekondigde aanval van Turkije in het noorden van Syrië en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het gebied.

De Turkse president Erdogan wil een gebied creëren waar miljoenen Syrische vluchtelingen worden opgevangen, die nu nog in Turkije zitten. Ook wil Ankara Koerdische milities verdrijven.

Het Kremlin liet weten weinig kennis te hebben van de terugtrekking van Amerikaanse troepen door Trump. „We weten nog steeds niet welke troepen worden weggehaald, hoeveel dat er zijn en of ze überhaupt wel vertrekken”, zei een woordvoerder. „Er zijn eerder al verschillende aankondigingen gedaan over terugtrekkingen die later niet zijn bevestigd.” De Russische veiligheidsdiensten hebben nauw contact met president Vladimir Poetin over de kwestie.

Rusland is sinds 2015 betrokken bij de oorlog in Syrië en is een trouwe bondgenoot van president Assad.