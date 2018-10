Rusland: Beschuldigingen zijn fantasie

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat westerse beschuldigingen aan het adres van de militaire inlichtingendienst GROe getuigen van een „levendige fantasie.” Het departement zegt dat sprake is van een desinformatiecampagne die Russische belangen schade moet toebrengen, bericht persbureau TASS.

Groot-Brittannië en andere landen beschuldigen de Russische militaire inlichtingendienst GROe van een lange reeks cyberaanvallen. Rusland zou daarmee proberen westerse democratieën te ondermijnen.

De Britten zijn er vrijwel zeker van dat de GROe achter de verspreiding zit van ransomware BadRabbit en de cyberaanval op het Wereldantidopingagentschap (WADA). Ook is die Russische geheime dienst volgens Londen waarschijnlijk verantwoordelijk voor de hack bij de Amerikaanse Democratische Partij en het stelen van e-mails van een Brits televisiestation.

De Britse autoriteiten kregen bijval van bondgenoten Australië en Nieuw-Zeeland. De Australische regering stelde dat is vastgesteld dat de Russische strijdkrachten en de GROe zich schuldig maken aan „kwaadaardige cyberactiviteiten.” Australië zou daar zelf niet „noemenswaardig” door getroffen zijn, maar het land sluit zich toch aan bij „internationale partners” die kritiek uiten op de Russen.

De Australische premier en zijn minister van Buitenlandse Zaken stellen in een gezamenlijke verklaring dat internet niet het „Wilde Westen” is. „Onze boodschap is duidelijk: de rechtsstaat bestaat niet alleen offline, maar ook online. We zullen de op regels gebaseerde internationale orde op internet beschermen, net zoals we dat offline doen.”

De Nieuw-Zeelandse inlichtingendienst GCSB spreekt van een „duidelijk verband” tussen de Russische regering en een „campagne van boosaardige cyberactiviteiten die zijn gericht tegen buitenlandse politieke instellingen, bedrijven, media en sportorganisaties.”

Eerder uitte ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, al stevige kritiek. „De acties van de GROe zijn roekeloos en willekeurig: ze proberen verkiezingen in andere landen te ondermijnen en te beïnvloeden”, stelde Hunt. Zijn regering houdt de GROe ook verantwoordelijk voor het vergiftigen van oud-spion Sergej Skripal.

Een bron bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende donderdag dat een poging is gedaan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. „Dit is weer een absurditeit”, stelde de ingewijde volgens de Russische nieuwsdienst Sputnik.

De bron stelt dat het helemaal niet nodig was om de internationale organisatie te hacken, omdat Rusland zelf ook lid is. „,We maken deel uit van alle structuren van de organisatie, dus waarom zouden we het hacken? We hebben toegang. Hun hele netwerk ligt open voor ons”, aldus de anonieme functionaris.

Het is niet uitgesloten dat er maatregelen tegen Rusland worden getroffen naar aanleiding van de verijdelde cyberaanval tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Daarover moet wel eerst worden overlegd met bondgenoten, zei premier Mark Rutte donderdag. Volgens Rutte is het openbaar maken van zo veel details over de operatie op zich al een strafmaatregel.

Minister van Buitenlandse Zaken Blok denkt dat het een „heel ongemakkelijke dag” was voor de regering in Moskou. Volgens de bewindsman is een „ongekend scherp diplomatiek signaal” richting Rusland gegaan.