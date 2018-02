Rusland bereid voor bestand Syrië te stemmen

Rusland is bereid voor een bestand in Syrië te stemmen, heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, vrijdag volgens persbureau Interfax beklemtoond. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemt later op vrijdag over een voorstel voor een wapenstilstand van dertig dagen in Syrië. Het voorstel doelt vooral op een stuk belegerd Syrië ten oosten van de hoofdstad Damascus, Oost-Ghouta.

Dat gebied wordt al sinds 2013 omsingeld. Het is al door Rusland, Iran en Turkije aangemerkt als terrein voor ‘de-escalatie’, dat wil zeggen een front waar een wapenstilstand zou kunnen komen tussen opstandelingen en troepen trouw aan president Assad. Maar in het gebied zijn verscheidene groepen jihadisten actief die net als die van Islamitische Staat buiten een dergelijk bestand vallen. Deze extremisten zetten volgens Moskou de burgerbevolking in als menselijk schild.