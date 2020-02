‘Rusland bemoeit zich weer met Amerikaanse verkiezingen’

Rusland mengt zich weer in de Amerikaanse verkiezingen, net als vier jaar geleden in 2016. Dat meldt The New York Times. Rusland wil dat president Donald Trump wordt herkozen.

Leden van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden werden vorige week ingelicht over de Russische pogingen om zich weer te bemoeien met de verkiezingen. Trump was volgens vijf bronnen woedend dat het Huis dit te weten kwam. Hij is bang dat de Democraten deze informatie tegen hem gaan gebruiken.

De Republikeinen binnen de commissie zouden de bevindingen hebben aangevochten. Volgens hen heeft Trump juist sterk opgetreden tegen de Russen.