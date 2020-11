Rusland begint nieuwe campagne tegen Jehova’s getuigen

Justitie in Rusland is een nieuwe campagne begonnen tegen de Jehova’s getuigen die volgens de Russische wet een verboden extremistische organisatie vormen. De geloofsgemeenschap is in 2017 verboden en honderden jehova’s zijn opgepakt, enkelen zijn in gevangenschap overleden.

Volgens de Russische justitie zet de leiding van de sekteachtige gemeenschap haar activiteiten heimelijk voort in heel het land. In meer dan twintig regio’s is justitie in actie gekomen tegen de gemeenschap.

De Jehova’s getuigen vormen een gesloten christelijk-fundamentalistische gemeenschap die eind negentiende eeuw in de VS is ontstaan en nu wereldwijd naar schatting 8,5 miljoen leden telt. In Rusland zouden er naar schatting 175.000 jehova’s zijn, in Nederland tegen de 30.000.