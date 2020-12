Rusland arresteert verdachte van moord op 26 oudere vrouwen

De Russische politie heeft een man gearresteerd die wordt verdacht van het beroven en vermoorden van 26 oudere vrouwen in de jaren 2011 en 2012. De man kwam in beeld nadat de politie duizenden DNA-tests had uitgevoerd.

Een commissie die belast is met het onderzoek naar grote misdrijven, zei in een verklaring dat nauwgezet en systematisch onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat de 38-jarige slotenmaker Radik Tagirov de vrouwen in centraal Rusland herft vermoord.

Een woordvoerder zei dat het gentype en de voetafdrukken van de aanvaller en het patroon van de acties overeenkwamen met die van Tagirov.

Tagirov is een inwoner van de stad Kazan, op meer dan 800 kilometer ten oosten van Moskou. In 2009 werd hij veroordeeld voor diefstal.

In Rusland zijn enkele van ’s werelds meest beruchte seriemoordenaars actief geweest.

Zo werd de Siberische ex-politieman Mikhail Popkov veroordeeld voor 78 moorden die tussen 1992 en 2007 waren gepleegd. Hij verkrachtte vrouwen en doodde ze met een bijl of hamer nadat hij hen een lift had aangeboden.