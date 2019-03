Rusland arresteert Oekraïense aartsbisschop

Het hoofd van de Oekraïense orthodoxe kerk op de Krim heeft gezegd dat hij zondag door de autoriteiten op het door Rusland geannexeerde schiereiland is gearresteerd. Aartsbisschop Kliment vertelde persbureau AFP telefonisch vanuit een politiebureau in Simferopol, de hoofdstad van de Krim, dat hij was aangehouden op een busstation. De politie vertelde hem niet waarom hij wordt vastgehouden, zei hij.

De arrestatie komt na een historische religieuze breuk tussen Kiev en Moskou, die kan leiden tot de sluiting van de kerk van Kliment, de kathedraal van Sint Vladimir en Sint Olga. De persdienst van de Oekraïense orthodoxe kerk zei in een verklaring dat Kliment van plan was naar Rusland te reizen om het proces van een politieke gevangene bij te wonen.

Kliment zei vorige maand dat de autoriteiten op de Krim een huurcontract voor zijn kerk zouden intrekken omdat hij er niet in slaagde de parochie in de Russische Federatie te registreren. Als priester van Oekraïense afkomst kan hij dit niet doen, omdat Kiev van mening is dat het schiereiland tijdelijk bezet Oekraïens grondgebied is.

De Oekraïense kerk was ruim driehonderd jaar verbonden met het Patriarchaat van Moskou. Begin januari kwam daar een eind aan.