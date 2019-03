Rusland actiever in terughalen kalifaatkinderen dan Westen

Rusland is actiever in het terughalen van kinderen van Russische IS-strijders dan westerse democratieën.

In februari landde er voor de tweede keer in korte tijd een vliegtuig met IS-kinderen met de Russische nationaliteit in Rusland. De 27 teruggekeerde kalifaatkinderen werden in dikke jassen gehesen om de Russische winter te doorstaan. Na gezondheidsonderzoek mochten de kinderen terug naar hun familieleden, veelal in de zuidelijke regio’s van Rusland, zoals Tsjetsjenië, waar veel moslims wonen.

Cheda Saratova, regeringsadviseur van de autonome republiek Tsjetsjenië, is mede verantwoordelijk voor de heropvoeding van de kinderen. „Ze gaan naar de peuterspeelzaal en naar de basisschool”, zegt ze. „Vrijwilligers werken met hen en praten over wat ze hebben meegemaakt. Die proberen hen ook uit te leggen hoe ze zijn geïndoctrineerd.”

Initiator van het humane terugkeerbeleid van de kalifaatkinderen was Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov Kadirov zelf. In december 2017 kreeg het „nobele” plan van Kadirov groen licht van president Poetin en werd een begin gemaakt met de repatriëring.

Voor president Poetin, die eerder nog zei dat hij terroristen door het toilet zou spoelen, is zijn standpunt tegenover IS-kinderen erg mild. Een woordvoerder van Human Rights Watch zei in februari nog tegen The Moscow Times dat „Rusland veel meer heeft gedaan dan westerse democratieën in deze kwestie.”

Rusland is daarmee het eerste land dat systematisch mensen uit het kalifaat terughaalt naar ‘huis’. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat op dit moment 57 minderjarige Russische burgers terug zijn gekeerd uit Irak naar hun moederland. Rusland heeft de gegevens van zo’n 699 minderjarigen die door hun ouders naar het Midden-Oosten zijn gevoerd.

In totaal zouden zo’n 4500 mensen met de Russische nationaliteit zijn afgereisd naar het kalifaat van IS.