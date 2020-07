Rus veroordeeld in VS voor hacken LinkedIn

Een Rus die acht jaar geleden werd beschuldigd van het hacken van LinkedIn, is door een jury in San Francisco schuldig bevonden. Het was de eerste rechtszaak in Noord-Californië sinds de coronaviruspandemie half maart uitbrak.

De 32-jarige Yevgeniy Nikulin werd vrijdag veroordeeld voor het hacken van LinkedIn en Dropbox in 2012. Dat was een van de grootste datalekken in de Amerikaanse geschiedenis, ongeveer 117 miljoen inlogcodes werden gestolen. Het proces begon in maart, maar werd onderbroken omdat vanwege het coronavirus rechtszalen werden gesloten.

Op 29 september krijgt de Rus te horen welke straf hij krijgt. Het ministerie van Justitie zei dat hij 10 jaar gevangenisstraf kan krijgen voor iedere verkoop van gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden, het installeren van malware op beveiligde computers en maar liefst vijf jaar voor ieder geval van samenzwering en computer hacken. Hij wordt ook geconfronteerd met een gevangenisstraf van twee jaar wegens identiteitsdiefstal, aldus de aanklagers.