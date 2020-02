Rus vast die seksvideo oud-kandidaat burgemeester Parijs deelde

De Rus die een seksvideo van een politicus deelde, is opgepakt vanwege het verspreiden van de video zonder toestemming. Dat meldt zijn advocaat. De Russische kunstenaar Pjotr Pavlenski beweert zelf de video van Benjamin Griveaux te hebben gedeeld. Tot het uitkomen van de video was Griveaux in de race om de nieuwe burgemeester van Parijs te worden.

Pavlenski zat al vast, vanwege een geweldsincident dat op 31 december 2019 plaatsvond. Ook de rol van de partner van Pavlenski, Alexandra de Taddeo, wordt onderzocht. Zij zou de video van Griveaux als eerste hebben ontvangen.

De kunstenaar vroeg in 2017 politiek asiel aan in Frankrijk. Hij en zijn partner worden in Rusland beschuldigd van een zedenmisdrijf, volgens Pavlenski ten onrechte.