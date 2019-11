Rus opent vuur op klasgenoten in schoollokaal

Een 19-jarige student heeft donderdag in Rusland een klasgenoot doodgeschoten. De jonge man pleegde daarna zelfmoord. Bij de schietpartij in het klaslokaal raakten drie andere studenten gewond. De aanval vond plaats in een vakschool in de Oost-Russische plaats Blagovesjtsjensk.

„De klasgenoot die werd doodgeschoten was net als de dader 19 jaar oud”, meldden lokale autoriteiten. „De gewonden zijn tussen de 17 en 20 jaar. De dader schoot zichzelf dood op het moment dat agenten hem wilden inrekenen.”

Het wapen dat de dader gebruikte stond geregistreerd op zijn naam. Normaal gesproken is het in Rusland moeilijk om aan wapens te komen. Schietpartijen op scholen komen in Rusland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, daardoor nauwelijks voor.

Waarom de student het gemunt had op zijn klasgenoten is nog onduidelijk.