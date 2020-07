Rus doodgeschoten in Oostenrijk

Een 43-jarige Rus is doodgeschoten op een openbare weg in Oostenrijk. Een landgenoot (47) werd na een achtervolging in Linz gearresteerd, meldde de politie zondag.

Het incident, dat mogelijk een politieke achtergrond heeft, gebeurde zaterdagavond in Gerasdorf bij Wenen bij de ingang van een bouwbedrijf. Het Staatsbureau voor de bescherming van de grondwet en de strijd tegen het terrorisme is een onderzoek gestart, aldus de politie.

Volgens berichten in de Russische media zou het slachtoffer een man zijn uit de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië in de Noordelijke Kaukasus. Het gebied werd jarenlang beschouwd als een conflictgebied. Moskou verhinderde afscheiding tijdens twee oorlogen met tienduizenden doden en vele vluchtelingen.

Het slachtoffer zou herhaaldelijk kritiek hebben geuit op de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov. Kadyrov regeert al meer dan tien jaar in Grozny. Critici beschuldigen hem van schendingen van de mensenrechten en regeren met clanstructuren en corrupte ambtenaren.

Er zijn eerder soortgelijke moorden gepleegd als nu in Wenen. In 2009 werd een Tsjetsjeense vluchteling op de openbare weg in Wenen neergeschoten.