Run op wapens in Verenigde Staten

Burgers in de Verenigde Staten kopen deze weken massaal wapens. Om hun gezin te beschermen. Voor het geval dat de coronacrisis tot grote sociale onrust leidt.

Er is een duidelijk verband. Hoe feller staten worden getroffen door het coronavirus, hoe meer geweren en munitie over de toonbank gaan. Vorige week gingen de beelden de hele wereld over: lange rijen wachtende klanten bij wapenhandels. Sommigen stonden daar meer dan drie uur in de rij.

Oorlogsveteraan Rick Dunsville uit Oklahoma City jaagde er bijna 2000 dollar door in H&H Shooting Sports in zijn woonplaats om een pistool en een semi-automatisch AR-15-aanvalsgeweer met munitie aan te schaffen.

„Ik wil mijn gezin beschermen. Ik ben bang dat we door de corona-uitbraak straks grote sociale onrust krijgen. Als in ziekenhuizen de zorg niet meer kan worden geboden, of omdat de winkelvoorraden zijn uitgeput. De toestanden die er nu in New York en in Californië zijn, kunnen we ook hier krijgen. Je moet niet uitsluiten dat wanhopige plunderraars woningen binnendringen om te zien of ze er iets kunnen halen. Als dat bij mij gebeurt, sta ik ze op te wachten.”

Panisch

Dunsville is geen uitzondering. Mike Pherson, eigenaar van de grootste wapenwinkel in Oklahoma City, zegt dat hij nooit eerder zo’n run op wapens heeft meegemaakt. „De mensen zijn soms panisch. Ze zijn agressief als je moet vertellen dat een bepaald wapen niet op voorraad is. Ik heb dit niet eerder zo meegemaakt, zelfs niet na de aanslagen van 11 september en ook niet toen in april 1995 in onze stad een bomaanslag plaatshad.”

Wat Pherson vooral zorgen baart, is dat er kopers zijn die geweren aanschaffen zonder de tijd te nemen voor goede instructies en schietlessen. „Dat gaat tot ongelukken leiden.”

Chinezen

Uit cijfers van Ammo.com, een grote online-leverancier van munitie, blijkt dat in de eerste helft van maart de omzet met 112 procent toenam ten opzichte van dezelfde periode een maand eerder. In sommige staten steeg de wapenverkoop in die periode nog harder: in North Carolina met 179 procent en in Georgia met 169 procent.

Opvallend noemt Pherson dat hij momenteel veel Amerikanen van Aziatische afkomst onder zijn klanten heeft. „Dat is ongebruikelijk. De meeste Chinezen kopen normaal gesproken nooit een wapen. Die mensen zijn nu echter heel bang dat ze door racisten te grazen worden genomen omdat het virus uit China afkomstig is.”

David Liu, eigenaar van een wapenwinkel in San Gabriel Valley, Californië, zegt in de Los Angeles Times dat hij de achterliggende weken tien keer zoveel klanten in zijn winkel als gebruikelijk heeft gehad, „voornamelijk mensen met Chinese wortels.” Hij noemt de situatie „krankzinnig.” „In twee dagen tijd kwamen er vijftig mensen een pistool kopen. Gelukkig namen de meesten ook les, zodat ze na afloop een brevet kregen.”

Behalve de angst voor sociale onrust vanwege tekorten in ziekenhuizen en winkels, is er in de Verenigde Staten ook de zorg dat vanwege de coronacrisis gevangenen voortijdig worden vrijgelaten. Verschillende detentiecentra zijn daar al mee begonnen, om te voorkomen dat gevangenissen haarden van de ziekte worden. „Als allerlei gespuis los rondloopt, moeten we vrezen voor grote ellende”, meent Rick Dunsville.

Bijna smalend zegt hij door de telefoon: „De antiwapenlobby heeft in de achterliggende jaren steeds weer gezegd dat in ons land de burgers geen pistolen en geweren nodig hebben. Amerika was veilig genoeg. Dat zal waar zijn. Nu blijkt hoe gevaarlijk het in ons land is. Het is maar goed dat we het grondwettelijk recht hebben om ons met een wapen te verdedigen.”

Kinderen

Tegenstanders van wapenbezit wijzen deze dagen op het gevaar dat kinderen de wapens in handen krijgen. „Doordat veel scholen zijn gesloten, zitten kinderen thuis. Als ze uit verveling op onderzoek uitgaan en een wapen in handen krijgen, is het leed niet te overzien”, aldus een woordvoerder van een van de antiwapenlobbygroepen. „De praktijk leert dat niet elke ouder het pistool of geweer goed opbergt.”

Wapengebruik is in Amerika, na auto-ongelukken, de tweede doodsoorzaak bij kinderen. Onderzoek van de universiteit van Michigan wijst uit dat in de leeftijdsgroep veertien tot zeventien jaar wapengeweld zelfs de eerste doodsoorzaak is.