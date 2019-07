Run op mammoetivoor door smelten permafrost

De Russische autoriteiten en activisten waarschuwen voor een koortsachtige jacht op het ivoor van mammoeten nu door de klimaatverandering het permafrost smelt. Ze zijn bang dat winstzoekers in een soort goudkoorts op jacht gaan naar het ivoor, waarvoor in China een levendige markt bestaat.

De resten van de al 10.000 jaar uitgestorven wolharige mammoeten zijn tegenwoordig gemakkelijker op te graven. Het ivoor wordt in China tot sieraden of ornamenten gesneden.

Het ivoor uit het permafrost in de regio Jakoetië wordt jaarlijks illegaal voor 45 miljoen euro verhandeld en de ‘productie’ was vorig jaar 100 ton, 30 ton meer dan in 2017. Naar schatting ligt er nog 500.000 ton ivoor in de grond.

De autoriteiten willen de opgravingen en de handel reguleren, maar in de regio wordt gezegd dat de plaatselijke bevolking het recht heeft om te profiteren van de bodemschatten.