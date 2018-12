Rumoer rond Ruslandonderzoek Mueller nog niet ten einde

Het blijft rumoerig rond het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Naar men zegt is het rapport bijna klaar. Toch moet niet uitgesloten worden dat het allemaal met een sisser afloopt. Want als William Barr de nieuwe minister van Justitie zou worden, dan zal hij Mueller veel dichter op de huid zitten dan zijn voorganger Sessions.

Voormalig campagneleider Paul Manafort mag van speciaal aanklager Robert Mueller een forse gevangenisstraf krijgen. Hij heeft gelogen en afspraken geschonden. Manafort speelde een dubbelrol en heeft informatie uit de gesprekken met Mueller doorgespeeld aan de advocaten van Trump.

Advocaat Michael Cohen zou volgens Mueller een milde straf moeten krijgen. Hij heeft weliswaar in eerste instantie niet alles naar waarheid verteld maar is op zijn schreden teruggekeerd. Mueller heeft van Cohen belangrijke informatie gegeven.

Zo heeft hij meegedeeld dat met medeweten van Trump tot in de voorzomer van het verkiezingsjaar 2016 er contacten met de Russen zijn geweest. Zowel Trump als Cohen beweerden eerder dat dit niet zo was. Cohen gaf ook toen onder andere toe dat hij namens president Donald Trump zwijggeld had betaald aan een pornoster en belasting had ontdoken.

Als het aan Mueller ligt, krijgt de voormalige veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn, helemaal geen straf. Hij zou zoveel details aan de speciaal aanklager hebben verstrekt dat hij voor kwijtschelding van straf in aanmerking komt. Althans dat vindt Mueller.

Wat er met de mannen in de rechtbank gaat gebeuren, blijft nog ongewis. Wel is inmiddels duidelijk dat de rechters voor Cohen niet zo mild zullen zijn als dat Mueller voorstelde. Openbaar aanklagers in New York willen dat een jury Michael Cohen, de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, veroordeelt tot een „substantiële gevangenisstraf”. Dat blijkt uit stukken die bij de rechtbank zijn ingediend.

Door mee te werken met Mueller rekende Cohen er al op in aanmerking te komen voor strafvermindering. Amerikaanse media meldden eerder dat Cohen akkoord was gegaan met drie tot vijf jaar cel. Of de rechter hiermee akkoord gaat, is nu de grote vraag.

Op dit moment is ook nog niet duidelijk wat de rechters zullen beslissen ten aanzien van Manafort en Flynn.

Daarnaast is de vraag wat de toekomst van is van het gehele Muelleronderzoek. Trump heeft vrijdag de 68-jarige William Barr voorgedragen als nieuwe minister van Justitie. Hij volgt Jeff Sessions op, die enkele weken geleden terugtrad. Deze bewindsman koos er welbewust voor om zich niet met het Ruslandonderzoek te bemoeien, omdat hij zelf kort na de verkiezingen van november 2016 enige malen contact met de Russen had gehad. Trump nam Sessions kwalijk dat hij zich niet nadrukkelijker met de zaak had beziggehouden.

De nieuwe minister van Justitie is een ervaren bestuurder. Onder George W. Bush was hij ook minister op hetzelfde departement.

Barr heeft al aangegeven zich wel met het Ruslandonderzoek van Mueller te zullen bemoeien. Dat kan lastig worden voor de speciaal aanklager, temeer omdat Barr geen bijster hoge pet op heeft van de juristen die het Ruslandonderzoek doen. Daar zitten volgens hem te veel Democraten bij. Hij ziet ook meer in een onderzoek naar het emailgedrag van Hillary Clinton dan in een onderzoek naar de banden van Trump met Moskou.