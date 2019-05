Ruissen ziet problemen boer in Burkina Faso

SGP-kandidaat Bert-Jan Ruissen voor het Europees Parlement herkent de problemen van uienboeren in Burkina Faso.

Ruissen voerde vrijdagmiddag een gesprek met een leden van de boerencoöperatie ASPMY uit Burkina Faso over de export van Nederlandse uien. Nederland is goed voor 15 procent van de wereldwijde uienexport, waarvan de helft voor West-Afrika. Burkinese boeren bepleiten een tijdelijke afscherming van de Europese markt om hun productie te beschermen en de lokale mark te bedienen. Ruissen ziet hierbij „een aanvullende rol” voor de EU in samenwerking met NGO’s. Een nog niet geratificeerd vrijhandelsakkoord van de EU voorziet in een geleidelijke liberalisering van de handel.