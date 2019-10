Ruimtewandeling met alleen vrouwen

Ruimtevaartorganisatie NASA gaat voor een nieuwe mijlpaal. Op 21 oktober vindt voor het eerst een ruimtewandeling plaats met alleen vrouwelijke bemanningsleden van het ruimtestation ISS.

De twee astronauten, Christina Koch en Jessica Meir, gaan buiten het ISS de accu’s vervangen van het zonne-energiesysteem.

Koch zou eigenlijk al in maart zo’n ruimtewandeling maken met een andere vrouwelijke astronaut. Maar kort tevoren bleek er geen tweede ruimtepak in de maat medium beschikbaar te zijn. Dat is er nu wel.

Sinds de eerste ruimtewandeling in 1965 hebben pas 14 vrouwen zo’n uitstapje gemaakt, tegen 213 mannen.