Ruimtevrachtschip op weg naar ISS

Vanaf ruimtevaartcentrum Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is zaterdag een Falcon 9-raket gelanceerd die voorraden naar het internationale ruimtestation ISS moet brengen. Het is de zeventiende keer dat het bedrijf van Elon Musk spullen naar het ISS brengt.

De lancering van het onbemande ruimtevaartuig vond plaats om 02.48 uur plaatselijke tijd. Eigenlijk had de raket van het bedrijf SpaceX woensdag al moeten vertrekken maar de lancering werd uitgesteld. Het ISS kreeg last van problemen in de stroomvoorziening door een kapot onderdeel. Een robot heeft het onderdeel vervangen.

Het vrachtschip Dragon met de voorraden zit bovenop een Falcon-draagraket, die ervoor zorgt dat de raket loskomt van de grond. Na lancering moet die draagraket veilig landen op een onbemand schip op open zee, zodat hij kan worden hergebruikt.