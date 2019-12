Ruimtevaartuig keert na valse start zoals gepland terug

Een nieuw nog onbemand ruimtevaartuig waarvan de lancering vrijdag mislukte, is zoals gepland in de woestijn van New Mexico neergekomen. De eerste lancering van de Boeing CST-100 Starliner mislukte omdat de capsule niet in de juiste baan rond de aarde kwam. Daardoor kon de capsule het internationale ruimtestation ISS niet bereiken.

Toen de lancering misging, is bekendgemaakt dat het toestel verder in goede staat verkeert en dit weekeinde zou landen in White Sands Space Harbor, een ruimtevaartterrein in New Mexico. Het is de bedoeling dat de Starliner in het komende jaar klaar zal zijn voor bemande vluchten.