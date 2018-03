Ruimtestation vergaat rond 1 april

Een Chinees ruimtestation vergaat tussen 30 maart en 3 april in de dampkring. Het grootste deel van het ruimtestation zal ontploffen en verbranden. Enkele brokstukken kunnen dat overleven en neerstorten op aarde.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA houdt de baan van het ruimtebouwwerk Hemels Paleis 1 in de gaten. Het is niet te voorspellen wanneer de ondergang precies is en boven welk deel van de wereld. Nederland hoeft zich in elk geval geen zorgen te maken. Het ruimtestation komt niet boven 43 graden noorderbreedte (waar bijvoorbeeld Spanje ligt) en niet onder 43 graden zuiderbreedte (Nieuw-Zeeland).

Hemels Paleis 1 weegt 8,5 ton. Het complex was in 2011 gelanceerd en werd gebruikt voor bemande en onbemande missies. In 2016 bleek dat China de controle over het station kwijt was. De zwaartekracht trekt het station steeds dichter naar de aarde. Dat gebeurt bij alle objecten die in een baan rond de aarde draaien, maar de meeste kunnen tegengas geven. Bij Hemels Paleis 1 kan dat niet meer.

Er zijn al eerder oncontroleerbare ruimteobjecten neergestort op aarde. Daarbij raakte niemand gewond.