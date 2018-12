Ruimtesonde vliegt langs rots op 6 miljard km

Ver van de aarde krijgt een ruimterots dinsdag een verkenner op bezoek. De Amerikaanse sonde New Horizons vliegt op nieuwjaarsdag langs Ultima Thule, een asteroïde met een doorsnede van 30 kilometer. Die staat op zo’n 6,6 miljard kilometer van de aarde. Nog nooit is een object op zo’n grote afstand van dichtbij onderzocht.

Dinsdagochtend om 06.33 uur Nederlandse tijd staat de New Horizons het dichtst bij Ultima Thule. De afstand tot de asteroïde is dan ongeveer 3500 kilometer. Zeven instrumenten aan boord doen allerlei metingen, terwijl de sonde met 52.000 kilometer per uur voorbij de rots schiet. Een paar uur later moet hij een signaal sturen dat alles goed is verlopen. Dat teken doet er zes uur over om de aarde te bereiken. De onderzoeksresultaten volgen later. Wetenschappers willen onder meer weten waaruit Ultima Thule bestaat, omdat dat iets kan vertellen over onze eigen planeet.

De New Horizons werd in januari 2006 gelanceerd. In juli 2015 vloog hij langs de dwergplaneet Pluto. Daar ontdekte hij kilometershoge bergketens en aanwijzingen voor een ondergrondse oceaan. Na Pluto vloog hij door naar de nieuwe bestemming. Misschien vliegt de New Horizons over een paar jaar weer langs een ruimterots.