Ruimtesonde breekt record: 247.000 km/u

Nog nooit vloog een sonde zo snel door de ruimte als de Amerikaanse Parker Solar Probe. Die tikte in de nacht van maandag op dinsdag een snelheid van 246.960 kilometer per uur aan. Met zo’n snelheid zou hij in tien minuten de aarde rond gaan. Dat is een record, maar het is nog niet eens zijn topsnelheid, want in 2024 haalt de Parker een snelheid van ruim 692.000 kilometer per uur, aldus de ruimtevaartorganisatie NASA.

De Parker is op weg naar de zon, die hij de komende jaren gaat bestuderen. Op maandag brak hij nog een record: de kortste afstand tot de zon. Hij staat op 42,8 miljoen kilometer. Dat is dichterbij dan Mercurius, de eerste planeet in ons zonnestelsel. Beide records stonden op naam van de Duits-Amerikaanse zonnesonde Helios 2 uit 1976.

De Parker werd in augustus gelanceerd. Hij gaat onder meer onderzoek doen naar de zonnewind. Dat is de stroom geladen deeltjes die de zon constant afvuurt. De zon is namelijk een groot mysterie voor wetenschappers.