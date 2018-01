Ruimteschip ‘Dragon’ op terugweg naar aarde

Het Amerikaanse ruimtevrachtschip ‘Dragon’ is na vier weken in de ruimte op de terugweg naar de aarde. Het vrachtschip was zaterdag succesvol ontkoppeld van het internationale ruimtestation ISS en is op de weg terug, zei het Amerikaanse ruimteagentschap NASA.

De capsule zal in de loop van de zaterdag in de Stille Oceaan vallen en daar worden opgepikt. Aan boord is 4100 kilo wetenschappelijk materiaal. Het ruimtevrachtschip had eerder meer dan twee ton benodigdheden voor het ISS afgeleverd. Voor de ‘Dragon’-missie was een herbruikbare draagraket en een al eerder gebruikte ruimtecapsule ingezet.