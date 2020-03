Het aantal coronabesmettingen in België is toegenomen met 27. Dat meldt het federale ministerie van Volksgezondheid. Het totaal komt daarmee op vijftig, maar de eerste patiënt is inmiddels wel genezen.

Volgens het ministerie zijn de meeste nieuwe patiënten net terug van vakantie in Italië. Ze zouden „milde symptomen” hebben. De getroffen zieken zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld. België verwacht dat het aantal nieuwe besmettingen verder zal stijgen.