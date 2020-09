Ruime meerderheid wil opvolger Ginsburg na verkiezingen

Bijna twee op de drie Amerikanen is van mening dat de benoeming van een nieuwe rechter in het Hooggerechtshof pas na de verkiezingen en door de winnaar daarvan moet worden gedaan. Dat blijkt uit een nationale opiniepeiling van Reuters/Ipsos onder duizend Amerikanen die kort na het overlijden van opperrechter Ruth Bader Ginsburg is uitgevoerd.

President Donald Trump zei dit weekend dat hij snel een kandidaat wil voordragen aan de Senaat. Dat idee wordt door slechts 23 procent van de Amerikanen gesteund. 62 procent vindt dat de voordracht pas na de verkiezingen moet worden gedaan door de winnaar van de stembusgang.

Dertig procent van de ondervraagden zegt dat de dood van Ginsburg het waarschijnlijker maakt dat ze op de Democraten gaat stemmen. Een kwart van de mensen overweegt door het overlijden van de rechter op de Republikeinen te stemmen.