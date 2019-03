Een ruime meerderheid van het Britse Lagerhuis stemt dinsdagavond tegen de brexitdeal van premier Theresa May. Dat stelt SkyNews. Volgens een peiling van de nieuwszender zal het verschil ook nu meer dan honderd afgevaardigden zijn. De verwachting is dat 345 parlementariërs May’s akkoord met Brussel over een geregeld vertrek uit de EU zullen afwijzen, 220 zijn voor en 72 weten het nog niet.