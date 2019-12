Ruime meerderheid Conservatieven met 365 zetels

De Conservatieven van premier Boris Johnson hebben, nadat alle kiesdistricten klaar zijn met tellen, in totaal 365 zetels behaald in het Lagerhuis. Dat zijn er 47 meer dan in 2017. Daarmee is de Conservatieve Partij verreweg de grootste geworden en kan het alleen gaan regeren.

De grote verliezer van de verkiezingen donderdag is oppositiepartij Labour. Die haalde 203 zetels, een verlies van 59. Dat is een historisch slechte uitslag voor de partij van Jeremy Corbyn, die zijn leiderschapspost ter beschikking heeft gesteld en een periode van reflectie voor zijn partij heeft aangekondigd.

Naast de Conservatieven heeft de Schotse Nationale Partij (SNP) ook goede zaken gedaan. Die won 13 zetels en kwam uit op een totaal van 48.

De SNP pakte ook de zetel af van Jo Swinson, de leider van de Liberaal Democraten verdwijnt daardoor uit het parlement. De LibDems verloren 1 zetel en hielden er nog 11 over.

Verder verloor de voormalig coalitiepartner van de Conservatieven, de Noord-Ierse partij DUP, 2 zetels en kwam uit op 8. De Brexit-partij van Nigel Farage heeft geen enkele stoel bemachtigd.