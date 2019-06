„Ruim zeventig gewonden bij protest Hongkong”

Bij de botsingen tussen politie en demonstranten in Hongkong zijn volgens een plaatselijk tv-station 72 gewonden gevallen die in ziekenhuizen zijn opgenomen. Het massale protest tegen een wetsontwerp dat uitlevering aan de rest van China eenvoudig maakt, is woensdag uit de hand gelopen.

Dat kwam omdat de betogers regeringsgebouwen naderden. Politiecommissaris Stephen Lo zei volgens de South China Morning Post dat de oproerpolitie zich erg terughoudend heeft opgesteld, maar na verloop van tijd de regeringsgebouwen moest beschermen. Lo krijgt kritiek van andere bestuurders, omdat hij te terughoudend zou optreden.

In de morgen waren er slechts enkele honderden demonstranten bij het pand van de volksvertegenwoordiging die over het gehate wetsvoorstel zou gaan debatteren. In korte tijd was de menigte buiten het gebouw aangegroeid tot meer dan 20.000 mensen. Zondag waren er naar schatting een miljoen betogers op de been.