„Ruim zestig doden door vliegtuigcrash Iran”

Door een vliegtuigongeluk in Iran zijn zondag waarschijnlijk meer dan zestig mensen om het leven gekomen. In de buurt van Semirom in de centrale provincie Isfahan stortte tijdens slecht weer een passagiersvliegtuig van Iran Aseman Airlines neer in bergachtig gebied. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zei tegen de Iraanse media te vrezen dat niemand de crash heeft overleefd.

Het toestel verdween vijftig minuten na vertrek van luchthaven Mehrabad in Teheran van de radar. Aan boord waren 59 passagiers en zes bemanningsleden. Aanvankelijk was er sprake van vermoedelijk 66 doden, maar één reiziger bleek de vlucht te hebben gemist. Het vliegtuig, een ATR-72 van Frans-Italiaanse makelij, was op weg naar Yasuj in het zuidwesten van het land.

De plaats van het ongeluk in het Zagros-gebergte met besneeuwde toppen van ruim 4000 meter is lastig te bereiken voor de reddingsdiensten. Daarnaast kunnen door het slechte weer helikopters niet landen en is het donker geworden wat het zoeken door hulpverleners op de grond bemoeilijkt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat voor zover bekend geen Nederlanders aan boord waren.