Ruim vijftig gewonden bij busongeluk Bogota

Aan de zuidrand van de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn meer dan vijftig mensen gewond geraakt toen drie bussen met elkaar in botsing kwamen. Het ongeluk gebeurde op een helling in het district Ciudad BolĂ­var.

Een bus die zonder remmen naar beneden raasde, botste in volle vaart op twee andere die naar boven reden. Een van de betrokken bussen raakte van de weg en reed een huis binnen. In de woning vielen geen gewonden. Volgens Colombiaanse media waren de remmen van de bus die naar beneden reed, al veel hoger op de helling kapot gegaan en had het ongeluk nog veel slechter kunnen aflopen.