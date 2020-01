Ruim vijftig doden bij gevechten Centraal Afrikaanse Republiek

In het oosten van de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) zijn zeker vijftig doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende groepen. Dat gebeurde in de stad Bria, hebben de autoriteiten dinsdag bekendgemaakt. Het land kampt sinds 2013 met gevechten tussen gewapende bendes, die hebben geleid tot veel dodelijke slachtoffers.

„Sommige lichamen zijn direct verbrand door familieleden”, zei een lokale ambtenaar. „Het is daarom moeilijk om het exacte dodental te noemen.” Militairen van de VN die al jaren in de regio zitten hebben als bemiddelaar opgetreden. Een VN-woordvoerder laat weten dat de rust in het gebied hierdoor is teruggekeerd en dat „gewapende groepen hun mensen hebben teruggetrokken uit het stadscentrum”. Bria is voor strijdende milities in de regio belangrijk omdat er veel diamant in de grond zit.

Sinds het begin van de conflicten in de Centraal Afrikaanse Republiek in 2013 is een kwart van de totale bevolking op de vlucht geslagen.