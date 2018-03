Ruim honderd migranten gered uit truck Mexico

De Mexicaanse autoriteiten hebben meer dan honderd migranten gered uit een achtergelaten vrachtwagen. Zij zaten zo’n 24 uur vast in het voertuig, zonder voedsel en water. De temperaturen waren opgelopen tot boven de 38 graden.

De politie en medewerkers van de immigratiedienst ontdekten de vrachtwagen in de buurt van een snelweg in deelstaat Veracruz. Ze hoorden de inzittenden naar verluidt om hulp roepen. In totaal bevonden zich volgens het Nationale Instituut voor de Immigratie (INM) 136 migranten uit Honduras, Guatemala, El Salvador en Nicaragua in het voertuig, onder wie 49 minderjarigen.

Volgens de autoriteiten reisden dertien minderjarigen zonder begeleiders. Zij kunnen asiel aanvragen in Mexico. De andere migranten worden teruggestuurd naar hun thuislanden. Het is niet de eerste keer dat migranten op doorreis worden achtergelaten. Zo stierven in juli vorig jaar nog tien mensen nadat een vrachtwagen met meer dan honderd migranten was achtergelaten op een parkeerplaats in Texas.