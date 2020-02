Ruim honderd hotelgasten mogen vertrekken uit hotel Tenerife

Meer dan honderd gasten in het Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife mogen het hotel verlaten. Het is niet duidelijk of daar Nederlanders bij zijn. Het pand is in quarantaine geplaatst vanwege het nieuwe coronavirus. Vier Italianen blijken dit virus te hebben. De 106 gasten mogen volgens de plaatselijke autoriteiten in de komende dagen naar huis. Ze blijven wel onder toezicht.

Het gaat waarschijnlijk om mensen die op het eiland wonen en dan veertien dagen thuis in quarantaine moeten. De naar schatting 270 personeelsleden van het hotel mogen onder voorwaarden het hotel in- en uitgaan. Er zijn 23 Nederlanders onder de circa zevenhonderd mensen in quarantaine in dit hotel.