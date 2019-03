Ruim honderd doden bij slachtpartij in Mali

Bij een aanval op het dorp Ogossagou in het hart van Mali zijn ruim honderd mensen om het leven gekomen. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog gaat oplopen. Het is een van de bloederigste aanslagen in een gebied dat in toenemende mate te lijden heeft onder etnisch en jihadistisch geweld.

Het dorp werd omsingeld door gewapende mannen, gekleed als de traditionele Donzo-krijgers die daarop de aanval uitvoerden. Volgens de lokale autoriteiten is het dorp volledig verwoest. De slachtoffers zijn lid van de Fulani, een islamitisch nomadenvolk. Een dorpsbewoner zegt dat de aanval kennelijk het antwoord is op een aanslag vorige week, waarbij 23 soldaten omkwamen en die werd opgeëist door al-Qaeda.

De slachtpartij vindt plaats juist op het moment dat Mali wordt bezocht door een delegatie van de VN-veiligheidsraad om een oplossing te vinden voor de vele burgerdoden in het land.