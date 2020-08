Ruim honderd arrestaties bij plunderingen in Chicago

De politie van Chicago heeft meer dan honderd mensen opgepakt tijdens plunderingen in het centrum van de stad. Bij de ongeregeldheden zijn dertien agenten gewond geraakt. Er werden twee mensen neergeschoten.

De rellen en plunderingen lijken volgens de politie te zijn begonnen nadat agenten zondagmiddag een 20-jarige man neerschoten die het vuur op politieagenten had geopend. De plunderaars hadden de ‘Magnificent Mile’ als doelwit gekozen. Dit stadsdeel is bekend om chique winkels, hotels en restaurants. Er zou voor zeker 60 miljoen dollar schade zijn, meldden plaatselijke media.

Politiechef David Brown zei dat via sociale media tot de plunderingen van die nacht was aangezet. Een activist van de radicale beweging Black Lives Matter, Ariel Atkins, zei tegen NBC Chicago dat het niet om plunderingen ging maar om „herstelbetalingen”. Hij wees erop dat de luxe winkels zoals die van Gucci, Macy’s of Nike goed verzekerd zijn. Hij sprak bij een demonstratie van Black Lives Matter bij een politiebureau om steun te betuigen aan de daar vastzittende arrestanten.