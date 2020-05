Ruim duizend nieuwe coronadoden in Brazilië

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 1039 inwoners gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid dinsdag (lokale tijd) bekendgemaakt. In totaal stierven al ruim 24.000 Brazilianen aan het longvirus.

Het aantal besmettingen steeg met 16.324 nieuwe gevallen. Sinds het begin van de virusuitbraak zijn 391.222 Brazilianen geïnfecteerd geraakt. Brazilië behoort tot de landen in de wereld die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. Na de Verenigde Staten tellen ze wereldwijd de meeste besmettingen.

De Braziliaanse politie is dinsdag de woning binnengevallen van gouverneur Wilson Witzel van Rio de Janeiro vanwege mogelijke fraude met overheidscontracten. Openbare aanklagers stellen dat Witzel, een voormalig bondgenoot van president Jair Bolsonaro, en zijn vrouw een criminele operatie leidden. Daarbij werd haar advocatenkantoor gebruikt om betalingen te ontvangen van een bedrijf dat een contract had gesloten met de staat om coronamaatregelen uit te voeren.

Witzel laat in een verklaring weten onschuldig te zijn en beschuldigde Bolsonaro van inmenging in het onderzoek. De president liet aan verslaggevers weten de politie „te feliciteren” met de arrestatie. „Ik heb er net over gehoord op het nieuws.”

De gouverneur van Rio geldt als een van de meest prominente tegenstanders van de oproepen die Bolsonaro deed om de coronamaatregelen in Brazilië te versoepelen. De president noemde het coronavirus eerder „een griepje” en vindt de maatregelen om verspreiding van het longvirus tegen te gaan desastreus voor de economie.