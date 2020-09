Ruim duizend nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 1192 gestegen. Volgens het Robert Koch Institut (RKI) zijn er in die periode 3 nieuwe doden gemeld, het dodental komt daarmee op 9460.

Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Duitsland staat op 285.332. Het aantal besmettingen laat de afgelopen dagen een dalende trend zien. Zondag werden nog 1411 nieuwe besmettingen gemeld en vrijdag 2153. Rond het weekend gebeurt dat vaker, omdat er dan minder besmettingen worden doorgegeven.

De afgelopen week zijn er 11.656 nieuwe besmettingen gemeld.