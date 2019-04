Ruim duizend Californiërs in quarantaine door mazelen

De uitbraak van mazelen in de Verenigde Staten heeft ertoe geleid dat ruim duizend studenten en medewerkers van twee universiteiten in Los Angeles in quarantaine worden geplaatst. Het gaat om de Universiteit van Californië (UCLA) en de California State University.

„De mensen die in quarantaine zijn geplaatst, werden blootgesteld aan mazelen en konden geen bewijs leveren dat ze zijn ingeënt tegen de ziekte”, aldus een verklaring van de afdeling Volksgezondheid van Los Angeles County. De mensen moeten thuis blijven tot de incubatietijd van het virus voorbij is of tot ze kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn. Dat meldt de NOS. De quarantaine wordt naar verwachting dinsdag opgeheven.

Een met mazelen besmet persoon bezocht op 11 april de bibliotheek van Cal State. Een andere zieke volgde een paar dagen eerder lessen op UCLA. Die twee incidenten zijn de oorzaak van deze grote preventieactie. Het is verboden om de quarantaineregels te negeren: de autoriteiten kunnen zo'n overtreder vervolgen. Volgens een woordvoerder heeft nog niemand dat gewaagd.

Van de 695 besmettingsgevallen die bekend zijn in de VS, een record sinds 2000, zijn er 38 vastgesteld in Californië.