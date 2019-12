Ruim dertig doden bij gevechten Centraal Afrikaanse Republiek

Bij gevechten tussen militieleden en verkopers in de hoofdstad van Centraal Afrikaanse Republiek zijn zeker dertig doden gevallen. Dat zeggen lokale autoriteiten.

De gevechten begonnen toen leden van de militie die in de wijk PK5 de baas is, een door hun opgelegde belasting kwamen innen. De handelaars waren het zat en vielen de militieleden aan. In het daaropvolgende gevecht kwamen zeker dertig mensen om het leven.

Tijdens de gevechten zijn meerdere huizen, tientallen winkels en een aantal auto’s in vlammen opgegaan. De vrijwillige brandweer in de wijk kon een paar branden blussen, maar werd gehinderd door aanhoudende vuurgevechten tussen de handelaren en de militieleden.

De betreffende wijk wordt door de VN-missie in CAR omschreven als een vat buskruit. Eerder braken ook al hevige gevechten uit tussen verkopers in PK5 en de militie die er de scepter zwaait. Toen kwamen ook tientallen mensen om het leven en raakten honderden gewond.