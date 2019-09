Ruim 9 miljoen Afghanen zaterdag naar stembus

Meer dan 9,6 miljoen mensen in Afghanistan mogen deze zaterdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Een deel van de hoofdstad Kabul is op slot uit angst voor aanslagen. De Taliban dreigen namelijk met zelfmoordaanslagen en raketaanvallen. Inmiddels zijn er uit voorzorg al 100.000 militairen en agenten op de been.

De huidige president Ghani hoopt op een tweede termijn van vijf jaar. Zijn grootste uitdager is Abdullah Abdullah. Achttien andere kandidaten doen ook mee, maar de verwachting is dat zij geen rol van betekenis zullen spelen.

Voorlopige resultaten worden op 19 oktober verwacht. Als geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen in de eerste stemronde kan winnen, worden de twee best geplaatste kandidaten voor de tweede keer gekozen. Dit zal waarschijnlijk eind november plaatsvinden.

De Taliban riepen vorige maand al op weg te blijven bij de verkiezingen. „De verkiezing is niets meer dan een truc om de gewone mensen te misleiden om het ego te bevredigen van een paar neppolitici”, zeiden ze toen in een verklaring.