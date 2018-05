Ruim 800 slachtoffers door aanslag Manchester

De Britse politie heeft woensdag bekendgemaakt dat meer dan achthonderd mensen lichamelijk en psychisch letsel hebben opgelopen door de aanslag in Manchester, bericht de BBC. De autoriteiten spraken eerder nog over vijfhonderd slachtoffers, naast de 22 doden die bijna een jaar geleden vielen in de Manchester Arena.

Op die bewuste dag liet Salman Abedi een bom ontploffen tijdens een concert van popster Ariana Grande. Een team van ongeveer honderd rechercheurs is nog steeds elke dag bezig met een onderzoek naar de aanslag. Zo zijn er meer dan tweeduizend getuigen gehoord, zijn er duizenden uren aan bewakingsbeelden onderzocht en hebben agenten elfduizend ton aan afval doorgespit op zoek naar een blauwe koffer die de aanslagpleger gebruikt zou hebben.

De autoriteiten zijn nog bezig met de uitlevering van de broer van Abedi, die wordt vastgehouden in Libië.